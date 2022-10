Rimonta sul Napoli, Buffon frena: c’è una convinzione sulla squadra di Spalletti

Passata l’ennesima impresa in Champions League, è già tempo di rituffarsi nell’avventura del campionato per il Napoli di Luciano Spalletti. C’è da difendere il primato in Serie A, con tante pretendenti che non attendono altro che un passo falso degli azzurri per provare ad approfittarne.

Ultime notizie Napoli, il sondaggio sulla Gazzetta dello Sport: la rimonta scudetto dell’Inter

Tra le inseguitrici del Napoli c’è anche l’Inter, ad oggi 8 punti dietro i partenopei in classifica, ma che secondo tanti addetti ai lavori ha più di qualche chance di accorciare il gap e arrivare in testa. A confermarlo è una “giuria di esperti” intervistati dalla Gazzetta dello Sport. Da Sven Goran Eriksson, Aldo Serena, Thomas Helveg e Alessandro “Spillo” Altobelli. Per tutti loro – molti con un passato all’Inter – i nerazzurri hanno fondate possibilità di rimontare il Napoli e conquistare il titolo a fine stagione.

Napoli da scudetto, la convinzione di Buffon

Tra gli intervistati c’è anche l’ex portiere di Juventus e oggi al Parma, Gigi Buffon, che pare essere l’unico a dare un po’ di credito alla squadra di Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

“Tutto è possibile, nel calcio come nella vita. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle quando con la Juve abbiamo fatto quella stupenda rimonta nel 2016. Siamo partiti da -11, avevamo tante squadre davanti, ma ce l’abbiamo fatta grazie a un gruppo eccezionale. A proposito di questo campionato e della possibile rimonta dell’Inter va detto che, se il Napoli dovesse tenere questa forma fisica, questa convinzione e questa qualità di gioco, non ce ne sarebbe per nessuno.

Tuttavia, in una stagione, soprattutto in un torneo strano come questo che tra poco si fermerà per il Mondiale, tutti possono avere alti e bassi. Per vincere partendo con handicap di punti, come cerca di fare l’Inter, bisogna sfruttare i passi falsi altrui cercando di limare a zero (o quasi) i propri errori. Impresa complicata, ma decisamente possibile”.