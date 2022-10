Van Bronckhorst: “Abbiamo giocato una partita migliore rispetto alle altre, ma il Napoli è stato cinico”

Il Napoli continua a stupire in Champions League ottenendo la quinta vittoria consecutiva contro i Rangers di Giovanni Van Bronckhorst, gli scozzesi hanno subito la quinta sconfitta consecutiva in questa fase a gironi di Champions.

Napoli’s Argentinian forward Giovanni Simeone (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

I due scontri contro gli azzurri, finiti entrambi con il risultato di 3-0 in favore del Napoli, hanno dimostrato l’estrema superiorità degli uomini di Spalletti, i quali hanno dimostrato di possedere molte più soluzioni di gioco, ritmo e idee degli scozzesi.

Le dichiarazioni dell’allenatore dei Rangers

Sul match: “Siamo frustrati. Dovevamo iniziare bene, ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi e spesso al centro eravamo in inferiorità. Il Napoli come squadra si è mosso molto bene, dovevamo reagire maggiormente, a fine primo tempo abbiamo sfiorato il 2-1. Meglio nella ripresa, abbiamo creato più occasioni e mostrato personalità.“

“Il girone? Dobbiamo anche essere realisti e guardare chi abbiamo davanti e al contesto. Questa è la Champions e siamo in un momento in cui anche grandi squadre come Juventus e Barcellona non si sono qualificate, dobbiamo solo pensare ad alzare il nostro livello”.

“Due gol in pochissimi minuti? Sì, naturalmente la partita subito si trasforma. Abbiamo reagito abbastanza bene dopo i gol e sono orgoglioso della risposta che ha dato la mia squadra. Ripeto, abbiamo creato abbastanza opportunità che non abbiamo colto, poi il 3-0 ha chiuso la partita. Oggi complessivamente abbiamo giocato meglio, nelle gare scorse abbiamo subito molti gol mentre oggi siamo stati più accorti e, al contempo, i miei ragazzi sono stati molto più coraggiosi. Il Napoli ha sfruttato le occasioni a disposizione, noi no”.

Giuseppe Esposito