Quest’estate dopo gli addii di Insigne e Mertens, tutti puntavano su di lui come nuovo capitano e bandiera del club: naturalmente stiamo parlando di Kalidou Koulibaly.

Il suo addio ha aperto una ferita nei cuori dei tifosi napoletani, che nonostante le eccellenti prestazioni di Kim, non sarà per niente facile da colmare. Forse perché il suo addio è stato quello più inaspettato o perché semplicemente il senegalese era ormai diventato parte di una grande famiglia, da ragazzo silenzioso a “Comandante”.

Il comandante ha abbandonato la nave dopo 8 anni in cerca di nuovi stimoli, che ha trovato nel campionato più bello del mondo con una delle squadre più forti al mondo: il Chelsea.

Nonostante la lontananza però, il difensore ha sempre ribadito il suo amore per Napoli e per i napoletani in ogni occasione utile per farlo.

Koulibaly beccato in una pizzeria a Fulham

Dalla lettera d’addio a tutte le interviste in cui menzionava Napoli fino a quello accaduto ieri. Infatti, il difensore senegalese è stato beccato nella nota pizzeria napoletana “Bellillo“ a Londra, nella zona Fulham: nonostante la lontananza, Koulibaly non riesce a fare a meno della pizza napoletana.

Koulibaly Bellillo

Napoli e questo ragazzo avranno sempre un legame speciale e indissolubile, che nessuna distanza o nessun assegno potrà mai dividere. Perché il calcio non è mai un semplice sport, ma un insieme di emozioni inspiegabili a chi non le ha mai provate.

MICHELE D’ERRICO