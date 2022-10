Dopo l’ennesima prestazione straordinaria in Champions League da parte degli uomini di Luciano Spalletti in cui hanno surclassato i Rangers Glasgow, un calciatore che si è reso protagonista nel match di ieri sera è candidato per vincere il premio di “Player of the Week”.

Non è la prima volta che accade in questa stagione: infatti, anche dopo la vittoria alla Johan Cruijff Arena per 6-1 contro l’Ajax, il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo era presente tra i candidati per il riconoscimento.

Il “Cholito” Simeone in lizza per il premio

Questa volta tocca all’argentino Giovanni Simeone, che dopo la splendida doppietta di ieri sera contro la squadra scozzese, è in lizza per vincere il premio di “Miglior giocatore della settimana”.

Giovanni Simeone (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Tra i candidati c’è anche un certo Lionel Messi, il quale nel 7-2 rifilato dal PSG alla squadra israeliana Maccabi Haifa ha messo a segno 2 gol e 2 assist. Per il “Cholito” essere in lizza con il suo idolo è sicuramente un emozione indescrivibile. Gli altri due candidati sono Rafa Silva del Benfica, autore di una doppietta nella vittoria per 4-3 contro la Juventus, e Taremi, anche lui autore di due gol nel 4-0 del suo Porto contro il Brugge.

Fino a poche settimane fa, Simeone sognava il suo primo gol in Champions, quella Coppa tatuata sul corpo. Dopo pochissimo tempo, con tanta grinta e voglia di fare ha dimostrato di meritare questi grandi palcoscenici e ne ha già segnati addirittura 4 di gol.

CLICCA QUI PER VOTARE IL CHOLITO SIMEONE

MICHELE D’ERRICO