Spalletti da brividi: “Maradona sarebbe fiero di questo Napoli” poi l’elogio a Raspadori

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue il suo cammino in Champions League con la quinta vittoria di fila, grazie al successo per 3-0 ottenuto ai danni dei Rangers di Glasgow nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli di Spalletti entra nella storia eguagliando il record di 12 vittorie consecutive del Napoli di Maradona, ora dovrà confermare il primato del girone tra meno di una settimana ad Anfield contro il Liverpool di Klopp vice-campione d’Europa.

Le dichiarazione di Spalletti dopo il match contro i Rangers

Durante il post-partita è intervenuto ai microfoni di Mediaset Infinity mister Luciano Spalletti, di seguito le sue dichiarazioni:

“Turnover? Siamo stati quasi perfetti non era facile entrare in campo soprattutto per loro, si sono fatti trovare prontissimi, gli faccio i complimenti per gli allenamenti e per la dedizione, abbiamo fatto una grandissima partita e il pubblico ha partecipato”



“Miglior gruppo che abbia mai allenato? Ne ho avuto diversi di gruppi forti ma atteggiamenti come quello di Raspadori questa sera sono atteggiamenti da grandissima squadra, da lì nascono tan te cose belle dove si può andare a costruire il futuro.”



“Kim? Kim è questa roba qui, quando fiuta il pericolo si accende automaticamente e va ad essere impossibile per il suo avversario superarlo.”



“Record del Napoli di Maradona? Diego sarebbe orgoglioso di questa squadra, lui è sempre vicino perché c’è la statua al Maradona, nel pre partita c’è anche un po’ della sua qualità nel primo tempo di questa sera.”

Giuseppe Esposito