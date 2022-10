Ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione alla gara di Europa League contro il Midtjylland il tecnico della Lazio Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci da un inizio di stagione a due facce: straripanti in campionato, balbettanti in Europa, con una qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ancora tutta da scrivere.

Una tale differenza di rendimento, fra l’altro, non è una novità nella carriera dell’allenatore toscano: anche durante il suo florido periodo napoletano, infatti, fu capace di far convivere nella stessa stagione un campionato da 91 punti e un’avventura europea disastrosa, con uscita ai gironi in Champions e ai sedicesimi in Europa League.

Foto: Getty Images- Maurizio Sarri

Sarri a sorpresa: “Dobbiamo fare come Milan e Napoli”

Per spiegare una tale differenza, il tecnico ha citato a sorpresa anche Napoli e Milan nel corso della sua risposta. Di seguito quanto riportato:

“La vittoria di Bergamo ci può dare, ma anche togliere, dipende dalla mentalità. Se ci dovessimo sentire appagati, ci toglierebbe molto perché giocheremmo con meno motivazioni. Noi dobbiamo diventare grandi in Italia ancora prima che in Europa, come hanno fatto Milan e Napoli“.