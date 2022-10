Home » Copertina Calcio Napoli » Il Napoli deve battere i Rangers per due motivi: c’entra anche un record

Il Napoli di Spalletti si avvicina sempre di più all’incontro casalingo contro i Rangers. La sfida europea, di scena questa sera al Diego Armando Maradona, sarà l’ultimo impegno di Champions nell’impianto di Fuorigrotta, in attesa di conoscere l’avversario per gli Ottavi di Finale.

Gli azzurri, forti della qualificazione anticipata fra le prime 16 d’Europa, scenderanno in campo per tenere a distanza il Liverpool e per blindare ancora di più il primo posto nel girone.

Napoli alla ricerca di un record italiano

Fare un passo decisivo verso il primato definitivo nel girone non è l’unico motivo che alimenta la fame del Napoli in vista della sfida con i Glasgow Rangers. Infatti, sono ben 18 anni che una formazione italiana non centra 5 successi nel girone di Champions. Gli azzurri, vittoriosi nelle prime quattro notti europee, potrebbero dunque eguagliare questo record che regge ormai da tantissimi anni.

GETTY: Foto – Giacomo Raspadori Napoli

La vittoria, inoltre, consegnerebbe un ulteriore vantaggio al Napoli in vista dell’ultimo scontro a Liverpool. Un successo odierno spingerebbe i partenopei ancor di più verso il primato del girone e dunque lontani dall’incrociare una big agli Ottavi.

Ci sono ancora delle mine vaganti che possono arrivare al secondo posto, ma il livello complessivo delle squadre che si qualificheranno al primo posto è mediamente decisamente più alto.

Mario Reccia