C’è la notizia su Osimhen e Kvaratskhelia: accadrà oggi!

Mancano ormai poche ore alla sfida fra Napoli e Rangers, odierno impegno europeo per gli azzurri e di scena questa sera allo Stadio Maradona.

I partenopei sono già sicuri del proprio passaggio del turno (arrivato con due giornate d’anticipo), e scenderanno in campo vogliosi di blindare il primo posto del girone.

L’undici iniziale a cui siamo abituati, però, potrebbe subire delle variazioni, con Spalletti intento a concedere più spazio alle sue riserve.

Kvaratskhelia e Osimhen in panchina?

A parlare di possibile turnover è il Corriere dello Sport. Nell’edizione odierna del giornale, si parla addirittura di formazione diversa per sei undicesimi rispetto a quella scesa in campo contro la Roma. Ostigard potrebbe infatti prendere il posto di Juan Jesus, mentre scalpitano sulla fascia Politano e Mario Rui. Si parla di chance per Elmas, sostituto di Ndombelè, ma a destare più clamore è la possibilità di vedere Osimhen e Kvaratskhelia insieme in panchina.

Simeone Napoli (Getty Images)

In campo dal primo minuto potrebbero scendere insieme Simeone e Raspadori, entrambi rimasti fuori a Roma (l’argentino non scende in campo da tre partite). Una scelta del genere, da parte di Spalletti, era piuttosto plausibile anche alla luce della già raggiunta qualificazione. Sarà quindi un Napoli ancor più inedito quello di stasera, senza i due top d’attacco ma con altri calciatori altrettanto affamati e pronti ad approfittare dell’occasione concessa.

Mario Reccia