Rammarico Napoli Primavera, Frustalupi sicuro: “Oggi amareggiato per un motivo!”

Dopo il pareggio nell’ultima di campionato contro l’Atalanta, gli azzurrini erano pronti a riscattarsi contro i Ranger Glagow in Youth League. Partita che si è disputata quest’oggi e che ha visto uscire i ragazzi di Frustalupi sconfitti dal terreno di gioco per 3-2 nonostante la straordinaria rimonta all’iniziale doppio svantaggio grazie alla doppietta di Spavone.

Dopo la partita, il mister della Primavera ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di SpazioNapoli.it riguardo la partita dei suoi ragazzi.

Napoli-Rangers (Youth League)

Frustalupi: “Penso che la squadra abbia giocato benissimo”

Di seguito quanto riportato:

Poteva fare di meglio la squadra? “Mi dispiace parecchio per oggi perché secondo me addirittura poteva starci la vittoria, ma sicuramente non la sconfitta. Il primo tempo è stato un dominio, penso che la squadra abbia giocato benissimo, una delle migliori partite che ho visto; infatti siamo anche riusciti a pareggiare e dopo essere andati sotto due a zero immeritatamente. Purtroppo, il secondo tempo abbiamo subito il terzo gol e i ragazzi sono andati un po’ in difficoltà mentale. Non siamo riusciti a fare il gioco che abbiamo fatto il primo tempo.

Quali sono gli aspetti positivi da cui ripartire? “Sicuramente il gioco del primo tempo e in parte anche quello del secondo ma soprattutto la voglia, la determinazione e il ritmo, che in queste competizioni è altissimo. Quale sarà l’approccio alla prossima di campionato dopo la partita di oggi? L’approccio deve essere come quello di oggi. Giocare ogni due giorni è molto complicato, quindi valuterò chi starà meglio e lo metterò in campo. In campionato abbiamo pagato molto questi sforzi; l’importante è sempre dare il massimo.

Si aspetta uno stadio caldo contro l’Udinese? “La partita vale tanto e se i tifosi ci vengono a dare una mano saremo molto contenti. Essendo una squadra di primavera questi ultimi aiutano tanto e possono essere una spinta in più”