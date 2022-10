Napoli Primavera, Frustalupi sorride nonostante la sconfitta: nuovo rinforzo in arrivo!

È un momento di crescita per la Primavera targata Napoli. Gli azzurrini, risultati sconfitti nella gara delle 14 contro i Glasgow Rangers U–19 in Youth League, stanno continuando a migliorare partita dopo partita, mostrando un rendimento sempre migliore anche grazie all’apporto di alcuni nuovi rinforzi.

Dopo i convincenti acquisti di Rossi ed Alastuey, Frustalupi potrà contare su un altro nuovo talento in grado di aumentare ulteriormente la qualità a sua disposizione.

Napoli Primavera

Bruno Sabatino, chi è e dove gioca

Centrocampista classe 2004, Bruno Sabatino arriva dalla Salernitana per rinforzare ulteriormente il centrocampo degli azzurrini (anche grazie all’arrivo del canterano blaugrana Alastuey). Calcisticamente cresciuto nel Real Casarea, Sabatino è poi passato alla Salernitana nella stagione 18/19. Ad oggi, il centrocampista centrale può vantare già 19 presenze nel campionato Primavera 2 nonché un gol in Primavera Cup.

Non è sceso in campo quest’oggi contro i Rangers, eppure potrebbe già scendere in campo nel prossimo week-end contro l’Udinese. La Primavera del Napoli, reduce da 3 risultati utili consecutivi in campionato, potrà contare ora sulle gesta di uno dei migliori talenti del panorama campano.

Mario Reccia