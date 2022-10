Home » Copertina Calcio Napoli » “60 milioni di euro”, De Laurentiis sorride in vista della sfida con i Rangers

Non è di certo una novità che vincere una partita di Champions League, oltre che a fama e prestigio, riempia anche le casse societarie.

Lo sa bene il Napoli di Aurelio De Laurentiis, già vittorioso quattro volte quest’anno in Europa e con la possibilità di ampliare il proprio bottino già questa sera. Al Maradona arriverà infatti il Glasgow Rangers e una vittoria contro gli scozzesi sarebbe fondamentale, per il passaggio del turno e per le casse societarie.

Vincere per guadagnare 60 milioni di euro

L’annuncio arriva edizione della Gazzetta dello Sport. Il Napoli di Spalletti, forte delle vittorie contro Liverpool, Rangers ed Ajax per ben due volte, ha incassato fin qui 57 milioni dalla partecipazione in Champions League. Tale cifra, in seguito ad una vittoria questa sera, potrebbe aumentare fino al raggiungimento di quota 60 milioni di euro.

GETTY: Foto – Gli azzurri

Cifre da capogiro che catapultano il Napoli al primo posto italiano per guadagni nella competizione: né Inter, né Milan e né Juve hanno fatto meglio quest’anno. Oltre ai risultati sportivi, Aurelio De Laurentiis ha un altro motivo per sorridere. Con questo riscontro economico sarà certamente più semplice effettuare investimenti in futuro.

Mario Reccia