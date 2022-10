Home » News Calcio Napoli » Kvaramania anche negli USA, il New York Times lo esalta: “Giocatore che il calcio moderno non produce più”

Ormai non è più un segreto, Kvicha Kvaratskhelia è sempre più il top player di questo Napoli. Arrivato in sordina e da perfetto sconosciuto, Kvara si è da subito dimostrato pronto a questa nuova sfida ed ormai è diventato un leader tecnico di una squadra che sta stupendo davvero tutti anche per merito suo.

Kvaratskhelia sta attirando su di se attenzioni da tutto il mondo. Il New York Times, uno dei più importanti quotidiani del mondo, ha elogiato il numero settantasette azzurro all’interno dell’ultima edizione.

“È il tipo di giocatore che il calcio moderno, con i suoi sistemi giovanili industrializzati e modelli stilistici, non produce più: volubile e intuitivo, vagamente anticonformista, in qualche modo selvaggio”.

Non capita tutti i giorni di ricevere un approfondimento da parte del New York Times. Si tratta di un’ulteriore soddisfazione per Kvicha Kvaratskhelia, sempre più idolo a Napoli così come all’estero.

Mario Reccia