Napoli o Milan? Gattuso non ha dubbi sullo Scudetto: "Spero vincano loro"

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli e al momento sulla panchina del Valencia, è stato intercettato da Le Iene.

Tra i tanti temi trattati da Ringhio, ovviamente c’è stata anche la corsa Scudetto, che vede impegnate come protagoniste due delle sue ex squadre, ovvero Napoli e Milan.

“Milan o Napoli per lo Scudetto? Spero vincano loro”

Quando gli hanno chiesto dello Scudetto, l’ex allenatore azzurro non ha avuto dubbi: “Spero che lo Scudetto possa vincerlo il Napoli. Dopo tanti anni meritano di vincere, anche per come stanno giocando bene”, ha dichiarato.

L’ex allenatore azzurro sceglie proprio il Napoli, nonostante un rapporto certamente non idilliaco con la dirigenza e con parte della tifoseria azzurra dopo il suo addio. Gattuso si aggiunge dunque alla lista di “addetti ai lavori” che scelgono gli uomini di Luciano Spalletti in chiave Scudetto.

Il tempo ci dirà se queste attese verranno rispettate o meno, nel frattempo al Napoli non resta che continuare a inseguire l’obiettivo.

Mario Reccia