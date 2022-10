Roma-Napoli, assurdo all’Olimpico: scoppia la rissa dopo il gol di Osimhen

Continuano gli strascichi negativi lasciati dalla sfida fra Roma e Napoli. Ai cori discriminatori, striscioni d’odio (da parte di entrambe le tifoserie) e polemiche sui social, pare si siano aggiunti anche degli scontri fisici. Sebbene il settore ospiti fosse chiuso ai residenti campani infatti, lo Stadio Olimpico non era di certo spoglio di supporters azzurri, presenti anche in altri settori dell’impianto. Questo ha dunque scatenato l’ira dei tifosi giallorossi che, secondo quanto riportato da goal.com, si sono poi riversati su un particolare gruppo di sostenitori del Napoli in seguito al gol di Osimhen.

Kvaratskhelia Napoli(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Dalla Georgia a Roma per il proprio idolo: le vittime dell’aggressione

Non è una novità che la presenza di Kvicha Kvaratskhelia nell’attuale rosa azzurra, nonché le sue recenti prestazioni, abbiano smosso una grossa fetta di pubblico georgiano verso Napoli. Anche durante l’incontro di domenica sera infatti, un gruppo di tifosi georgiani, vestiti d’azzurro, era presente nelle tribune dell’Olimpico. Decisi a supportare il Napoli, tale gruppo ha poi esultato con vigore al gol di Osimhen, venendo privati da alcuni romanisti della bandiera della propria Georgia. Questo affronto ha dato via ad una rissa sedata poi dalla sicurezza dello stadio capitolino.

Sono ormai tantissimi i tifosi georgiani che ogni domenica sbarcano in quel di Napoli per sostenere gli azzurri ed il proprio idolo Kvara. Purtroppo però, l’accesa rivalità fra Napoli e Roma, ha coinvolto anche questa particolare, innovativa ed innocua fetta di tifo azzurro.

Mario Reccia