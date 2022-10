Spalletti torna sulle parole di Mourinho: la risposta in conferenza stampa

Mister Luciano Spalletti ha parlato nella tradizionale conferenza stampa precedente al match di domani in Champions League. Il Napoli affronterà i Glasgow Rangers per la 5a giornata del girone A della massima competione europea tra club.

Spalletti su Mourinho: “Non ci penso”

Il tecnico di Certaldo si è anche espresso riguardo ciò che è accaduto al termine dell’ultima partita di campionato, vinta per 0-1 contro la Roma. Spalletti ha risposto a di Josè Mourinho nel post gara che ha causato molte discussioni con le sue dichiarazioni.

Di seguito le parole di Spalletti: “Non penso a quello che dicono o fanno gli altri. Noi dobbiamo avere un modo nostro di fare calcio. È vero che siamo primi in diverse competizioni, ma quello che diventa importante per noi è essere primi per i nostri tifosi. Noi abbiamo il dovere di tentare di essere primi per rappresentare bene i nostri tifosi. Mourinho ha una storia diversa dalla mia, devo stare attento a quello che ha detto per capire anche altre cose che non sono esplicite. Noi siamo contenti di ciò che stiamo facendo”.