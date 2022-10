Simeone sul rapporto con Spalletti: “È come un padre, lo fa con tutti”

Luciano Spalletti e Giovanni Simeone hanno parlato nella conferenza stampa odierna in preparazione alla partita contro i Glasgow Rangers di domani. Il match, valevole per la 5 giornata del girone A di UEFA Champions League, potrebbe consegnare agli azzurri il primo posto matematico con una giornata di anticipo.

Giovanni Simeone Conferenza

In particolare il Cholito si è espresso sul suo rapporto con il tecnico di Certaldo, di seguito le sue parole: “Siamo un gruppo unito, umile e che merita di essere dov’è, contrariamente a quanto dice qualcuno. Possiamo contare su giocatori come Raspadori, che alza il livello tecnico della rosa, e su un grande allenatore come Spalletti. Il mister scherza con noi ed è affettuoso come un padre, ma è sempre pronto a correggere i nostri sbagli e rimproverarci in caso di errori”.

Le dichiarazione del numero 18 del Napoli sono una prova evidente dell’ambiente che Luciano Spalletti ha creato in spogliatoio. La squadra è affiatata come non mai e l’ex allenatore di Roma e Inter sta guidando il gruppo verso traguardi importanti in maniera quasi paterna.