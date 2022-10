Home » News Calcio Napoli » Simeone svela il suo segreto: “Ho un quaderno di appunti. In futuro ho già in mente cosa fare”

Luciano Spalletti e Giovanni Simeone hanno parlato nella conferenza stampa di rito in preparazione alla partita contro i Glasgow Rangers di domani. Il match, valevole per la 5 giornata del girone A di UEFA Champions League, potrebbe consegnare agli azzurri il primo posto matematico nel girone con una giornata di anticipo.

Il Cholito è sempre stato molto furbo nel segnare i suoi gol che sono una dimostrazione plateale di grande maturità tattica. Riguardo alla preparazione delle partite l’ex calciatore dell’Hellas Verona ha rivelato un segreto: “Preparo tutte le partite prendendo appunti su un libretto. Questa cosa mi aiuta molto, sia per studiare gli avversari che per migliorare il mio modo di giocare. E poi lo faccio perché mi piace, un giorno mi piacerebbe fare l’allenatore“.

Il quadernino di Simeone ha portato gioie immense ai tifosi del Napoli. Il Cholito, quando chiamato in causa, ha sempre inciso in maniera positiva, segnando due gol pesantissimi contro Milan e Liverpool. L’attaccante si è anche guadagnato la fiducia del C.T. argentino Scaloni che lo ha inserito nella lista dei preconvocati per il mondiale in Qatar.