“Luis Diaz poteva andare al Napoli per 8 milioni”: il motivo del rifiuto azzurro

Sabatino Durante, noto esperto di calcio sudamericano nonché intermediario internazionale, è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Radio Marte. Argomento principale della discussione, ovviamente il momento di forma del Napoli di Spalletti, con una curiosa aggiunta su una passata trattativa azzurra.

Luis Diaz Liverpool (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Durante: “Il Napoli rifiutò Luis Diaz perché interessati ad un altro prospetto”

Ebbene si, pare che il Napoli e lo staff del DS Cristiano Giuntoli abbiano rifiutato di ingaggiare il talento colombiano, prima ancora che venisse acquistato dal Porto. “Proposi il profilo di Luis Diaz a diversi club di Serie A circa 3 o 4 anni fa. Tra i tanti, rifiutò anche il Napoli di Ancelotti, poi divenuto di Gattuso” ha dichiarato Durante, continuando poi: “Potevano acquistarlo per circa 8 milioni, ma risposero che erano già sulle tracce di un talento georgiano classe 2000“.

GETTY: Foto – Kvicha Kvaratskhelia

Non è dunque difficile capire che il giovane prospetto in questione sia proprio Kvicha Kvaratskhelia, seguito dal Napoli da più di tre anni prima del suo approdo in maglia azzurra. Lo stesso Durante ha infatti dichiarato di averlo conosciuto grazie alle parole di Gennaro Gattuso, e che non era previsto che i tempi dello “scouting” si dilatassero così tanto.

Durante su Kvara: “Ne parlano anche in Brasile”

Continuando, Sabatino Durante ha poi detto: “Kvara si sta facendo conoscere in Brasile grazie alle sue giocate. Non lo paragonano a Neymar, eppure lo apprezzano molto“, puntualizzando sul come neanche lui si sarebbe aspettato delle prestazioni del genere già al suo primo anno in Italia. “Kvaratskhelia è forte, ma continuo a pensare che il Napoli avrebbe fatto meglio a prendere Diaz all’epoca. Avrebbero guadagnato tempo e risparmiato 2 milioni” ha concluso quindi Durante.

Mario Reccia