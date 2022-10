Tifose del Napoli con Lozano e Di Lorenzo: selfie e autografi, poi la battuta su Cuadrado (VIDEO)

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli in questa prima fase di stagione è alle stelle. Ogni supporter cerca di fare percepire ai calciatori la propria vicinanza nei modi più disparati. Un esempio lampante è il bambino che questa mattina a Castel Volturno ha chiesto l’autografo a Di Lorenzo in maniera simpatica.

Il bimbo ha scherzato con il suo beniamino dicendogli: “Sei più forte di Cuadrado“, tutto rigorosamente in dialetto napoletano; il terzino destro della nazionale è rimasto impassibile alla battuta del giovane tifoso. Il capitano del Napoli è stato tra i più osannati dal pubblico all’uscita del Konami Training Center insieme al “Chucky” Hirving Lozano.

L’ala messicana ha riscontrato parecchio successo, specialmente tra il pubblico femminile. Sono state moltissime le ragazze che si sono messe in fila per ricevere l’autografo del numero 11. L’ex PSV sta vivendo un ottimo momento in seguito alle difficoltà della scorsa stagione. Il pubblico napoletano si è esaltato alla vista di Lozano che si è mostrato molto disponibile a soddisfare le richieste dei fan.

ECCO IL VIDEO: