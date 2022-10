Fake news su Anguissa, Carlo Alvino attacca la Gazzetta dello Sport (FOTO)

Il noto giornalista Carlo Alvino sbotta contro la Gazzetta dello Sport su Twitter. Alvino ha aspramente criticato il noto quotidiano sportivo rosa per le notizie pubblicate sull’infortunio di Anguissa.

Tutto nasce dopo il match tra Napoli e Ajax. La Gazzetta dello Sport, in seguito all’infortunio di Anguissa, pubblica lo scorso 14 ottobre un articolo con un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni: “Il Napoli perde Anguissa fino a Gennaio (ma lui spera di non saltare il Qatar). Da subito Carlo Alvino si mostra in disaccordo.

FOTO: Getty – Anguissa Infortunio

Oggi è stata diramata la lista dei convocati per la sfida di Champions di domani e il centrocampista camerunese figura tra coloro selezionati da mister Spalletti. All’arrivo della novità ufficiale, Alvino si scaglia contro la Gazzetta su Twitter.

La notizia del rientro di Anguissa sarebbe potuta arrivare già alla vigilia del match con la Roma, ma Luciano Spalletti non se l’è sentita di rischiare il numero 99. I tifosi del Napoli non possono che essere sollevati siccome l’apporto di Anguissa alla squadra è stato ottimo finora. Sorride anche Spalletti che ritrova una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico.

ECCO IL TWEET: