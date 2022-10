Vittoria importantissima del Napoli: cosa ha fatto il presidente De Laurentiis all’Olimpico!

È appena terminata la partita valida per l’undicesima giornata di Serie A tra la Roma allenata da mister Josè Mourinho e il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti.

La gara è terminata 1 a 0 per gli azzurri capitanati da Giovanni Di Lorenzo, che vede così allungare la propria squadra in classifica a 29 punti, a più 3 dalla seconda, ovvero il Milan che ieri ha battuto per 4 reti a uno il Monza di Silvio Berlusconi.

La partita la sblocca a dieci minuti dalla fine della gara, Victor Osimhen, che realizza il suo gol numero 4 in campionato, 5 in totale, contando Serie A e Champions League.

Arrivati a questo punto della stagione la squadra partenopea è l’unica squadra italiana, ad essere ancora imbattuta, poichè l’Atalanta allenata da mister Gian Piero Gasperini ha perso la sua prima gara contro l’altra squadra della capitale, ovvero la Lazio.

Al termine della partita come riferisce Baldari, il presidente ADL è andato a fine partita negli spogliatoi e si è complimentato con tutti i calciatori e lo staff.

Fernando Graziano