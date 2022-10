Il Napoli sbanca Roma, tifosi estasiati: cori e festa all’esterno dell’Olimpico (VIDEO)

Una vittoria preziosissima quella colta dal Napoli ieri sera in trasferta sul campo della Roma. Decisiva la rete di Victor Osimhen all’80’, che con un guizzo di rara bellezza ha prima beffato Smalling e poi fulminato Rui Patricio con un potente tiro di destro.

Il successo per 0-1 lancia gli azzurri in testa alla classifica di Serie A, inoltre la squadra di Spalletti lancia un chiaro messaggio al campionato: per lo scudetto bisognerà fare i conti anche con il Napoli.

Festa e cori dei tifosi del Napoli dopo la vittoria con la Roma

Intanto i tifosi fanno festa e si godono il momento. Meravigliose scene di giubilo si sono viste dopo la fine della gara, quando i supporters partenopei hanno abbandonato lo stadio Olimpico. Infatti, come si può vedere in un video diffuso da SpazioNapoli, dopo la fine della gara, i tifosi azzurri presenti allo stadio hanno intonato cori per le strade di Roma dopo aver lasciato l’impianto.

Olimpico conquistato due volte quest’anno: dopo la Lazio, anche la Roma cade sotto i colpi di Osimhen e compagni. Un chiaro segnale della forza della squadra di Luciano Spalletti.

ECCO IL VIDEO: