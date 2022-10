Napoli-Sassuolo, ultimi biglietti a disposizione: nuovo sold-out al Maradona?

L’inizio brillante della squadra di Spalletti ha riacceso l’entusiasmo in città, i tifosi sono in sintonia con la squadra, sognano i grandi traguardi e sostengono la squadra. I tifosi partenopei sono finalmente ritornati a popolare le gradinate dell’impianto di Fuorigrotta.

Il Maradona sembra ritornato quello di un tempo, quel fortino inespugnabile che faceva paura alle grandi d’Europa, il Napoli arriverà alla sfida con il Sassuolo con 5 vittorie consecutive in casa, l’ultima sconfitta rimediata tra le mura amiche risale alla trentaduesima giornata della scorsa stagione, in occasione di Napoli-Fiorentina, terminata 2-3 per i viola.

Napoli-Sassuolo: biglietti terminati si va verso il terzo sold-out consecutivo

Nelle scorse partite, in casa contro Bologna e Torino lo stadio ha registrato due sold-out consecutivi, e si va verso il terzo consecutivo nella sfida contro il Sassuolo. Nella giornata odierna, alle ore 15:00 è partita la vendita online dei tagliandi, la maggior parte dei tickets sono terminati nel giro di pochissime ore, tutti i settori sono sold-out ad eccezione della Tribuna Nisida e Distinti inferiori.

Di seguito il prezzo dei tagliandi acquistabili online:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Giuseppe Esposito