Lautaro Martinez a sorpresa sullo scudetto: “Non è più possibile”

Prima che iniziasse il campionato tra le pretendenti alla vittoria finale c’era sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi, la quale l’anno scorso ha fatto di tutto per provare a vincere lo scudetto, prima di cadere rovinosamente a Bologna e regalarlo ai cugini del Milan.

Nessuno, però, si sarebbe aspettato quest’inizio di stagione altalenante da parte dei nerazzurri: i ragazzi di Inzaghi sono fermi al settimo posto a quota 21 punti. Un rendimento bassissimo per una squadra che veniva considerata tra le favorite per la vittoria del campionato.

Lautaro Martinez scudetto, l’argentino si nasconde

Le prestazioni poco convincenti, ma soprattutto i troppi punti persi fin qui, rendono difficile la rincorsa al titolo. Ne è sicuro l’attaccante argentino Lautaro Martinez che ai microfoni di “Rai Sport” risponde in maniera chiara e coincisa alla domanda del giornalista sulle speranze scudetto: “No, abbiamo perso troppi punti importanti”.

Lautaro Martinez (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Analizzando la partita di Firenze continua con : “Abbiamo preso ancora tre gol quindi per vincerne abbiamo dovuto farne quattro, e sono tanti. Ma siamo a tempo, l’importante è vincere e prendere punti perché ne abbiamo persi già tanti”.

Attualmente il Napoli è la candidata numero uno per la vittoria finale per quanto visto fin ad ora in campo, ma lo stesso calciatore nerazzurro sa perfettamente che il percorso è ancora lungo da qui alla fine.

In questo momento al mondo Inter non serve la pressione e con quest’intervista il Toro ha provato in tutti i modi di “trasferirla” alle altre pretendenti al titolo.

Michele D’Errico