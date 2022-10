“Grazie Roma”, striscione ironico dei tifosi del Napoli: Venditti applaude gli azzurri (VIDEO)

Importantissima vittoria quella colta dal Napoli per 0-1 all’Olimpico contro la Roma. Il successo riporta gli azzurri in testa alla classifica di Serie A in solitaria. Eppure il merito della vittoria è stato messo in discussione dal tecnico giallorosso, José Mourinho, che al termine del match ha parlato di successo immeritato da parte degli azzurri.

Roma Napoli, Antonello Venditti applaude gli azzurri

Una risposta al tecnico giallorosso è arrivata direttamente da uno dei più grandi e noti tifosi romanisti, Antonello Venditti. Dopo la gara il cantautore romano ha effettuato una diretta sui suoi profili social, tessendo le lodi della squadra di Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato:

“Che non si dica che faccio le dirette solo quando la Roma vince. Stasera non c’è niente da dire, o meglio sul gol subito ci sarebbe molto da dire. Il portiere toglie la mano in quel modo… La Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli e la cosa era quasi riuscita, ma quell’azione…“.

E sul Napoli aggiunge: “La squadra di Spalletti penso che sia la più bella del campionato. Poi non ho capito quel nervosismo a fine partita con Karsdorp, insomma da biasimare“.

ECCO IL VIDEO:

Roma Napoli, striscione ironico degli Ultras

Nella notte, inoltre, il gruppo Ultras del Napoli, Vecchi Lions, ha esposto in città uno striscione ironico nei confronti della Roma e dei romanisti: “Come direbbe Venditti, Grazie Roma!“, giocando sulla celebre canzone e inno della squadra giallorossa.

La foto dello striscione è stata poi pubblicata su Twitter dal giornalista Carlo Alvino, che ha voluto sottolineare il differente modo di “tifare” da parte dei supporters di Roma e Napoli: “Buongiorno da Napoli con una lezione di civiltà. Questa è la risposta ai tanti striscioni razzisti apparsi ieri a Roma. L’ironia è una facoltà a numero chiuso! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!“.

ECCO IL TWEET: