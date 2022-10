PSG, Galtier attacca il Napoli: “Avevano emarginato Fabian Ruiz”

Durante la scorsa sessione estiva di calciomercato, il PSG ha puntellato la rosa con alcuni rinforzi di livello, tra i quali l’ex Napoli Fabian Ruiz, che potessero fare al caso della nuova guida tecnica della squadra, vale a dire l’ex allenatore di Lille e Nizza, in passato avvicinato anche agli azzurri, Christophe Galtier.

In vista della quinta giornata di UEFA Champions League, il Paris Saint Germain punta a confermare il primato del gruppo H, il gruppo nel quale è inserita anche la Juventus, per farlo dovrà battere gli israeliani del Macabbi Haifa in casa.

(Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)

Le dichiarazioni di Galtier su Fabian Ruiz

Durante la conferenza stampa di avvicinamento al match di UEFA Champions League, l’allenatore francese ha espresso la sua opinione sul centrocampista ex Napoli, di seguito le sue dichiarazioni:

“Fabian Ruiz ha avuto una preparazione fisica complicata visto che era in uscita dal Napoli ed era finito fuori rosa. Bisognava avere pazienza con lui, ne avevamo parlato molto sia con Luis Campos sia con lo stesso calciatore. Tutti i giocatori hanno bisogno di tempo per adattarsi, ma c’erano aspettative importanti intorno a lui. Fabian è un giocatore che abbiamo seguito a lungo e, anche se le sue prime presenze non hanno mostrato il livello che tutti si aspettavano, ha sempre avuto la fiducia dello staff e dei suoi compagni. Sapevamo che avrebbe progressivamente migliorato il suo rendimento”.

Dopo un inizio di stagione poco convincente, Fabian Ruiz ha conquistato la fiducia del suo allenatore sul campo, ha collezionato 444 minuti e 9 presenze finora tra campionato e Champions.

Giuseppe Esposito