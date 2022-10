Dionisi scherza: “Raspadori al Napoli? Il regalo se l’è fatto il Sassuolo!”

Il Sassuolo, prossima avversaria del Napoli, ha sconfitto, in casa, il Verona per 2-1, grazie alle reti del giovanissimo Lauriente e di Davide Frattesi, il quale ha confermato le sue doti offensive siglando il quarto gol stagionale.

Nonostante le gravi perdite di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, i neroverdi hanno avviato un nuovo ciclo confermando Dionisi, il quale sta ottenendo discreti risultati durante quest’inizio di stagione: il suo Sassuolo si trova a metà classifica, in nona posizione a meno quattro dalla Juventus ottava.

Le dichiarazioni dell’allenatore dei neroverdi

Durante il post-partita di Sassuolo-Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore degli emiliani Alessio Dionisi, il quale ha espresso la sua opinione sul match vinto dai suoi uomini e ha scherzato sul trasferimento di Giacomo Raspadori al Napoli e su quanto di buono ha fatto fino ad ora con la maglia azzurra, di seguito le sue dichiarazioni:

“Concedetemi una battuta: il regalo con Raspadori se l’è fatto anche il Sassuolo, al bilancio. Ma Giacomo, scherzi a parte, è un campione nella testa. Ha più qualità lì di quante poi ne mostra nelle gambe. A Napoli è arrivato per le sue qualità, in una squadra tecnica come quella del Napoli, e vengono esaltate tutte. Non mi stupisce, ha una mentalità vincente. Speriamo ne abbia meno domenica”.

