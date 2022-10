Tapiro a Cassano, ma lui continua sul Napoli: “Tanto non li ca** nessuno”

L’ex calciatore Antonio Cassano ci ha ormai abituati alle sue dichiarazioni senza peli sulla lingua che puntualmente alzano dei polveroni mediatici nel mondo del calcio, e non solo. Protagonista assoluto della Bobo TV, molto spesso vive di pareri contrastanti, anche con ex colleghi nel mondo del calcio.

L’ultima bufera mediatica in ordine cronologico è quella sul Napoli di Maradona, che è stata “premiata” con il tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli durante la trasmissione “Striscia la notizia”.

Proprio stasera su canale 5 A “Striscia la notizia”, alle 20.35, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro ad Antonio Cassano per le polemiche sul Napoli di Maradona che vinse lo scudetto. L’ex calciatore barese risponde in questo modo a Valerio Staffelli : “Ho fatto tornare dall’oltretomba un sacco di ex calciatori, gli ho fatto pubblicità. Si sono offesi perché li ho chiamati ‘scappati di casa’? Tanto dopo un giorno questi non li caga più nessuno: la verità è che erano scarsi”.

Cassano critica l’ex Napoli, ma elogia l’attuale: “Spero per lo Scudetto”

Oltre a questa dichiarazione in cui conferma la sua tesi sulla storia squadra che vinse il primo Scudetto in casa Napoli, Antonio Cassano pronostica la vincitrice della Serie A. Non ha dubbi, spera siano gli uomini di Luciano Spalletti: “Incrocio le dita e dico Napoli”.

MICHELE D’ERRICO