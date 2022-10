“Lozano ha aggredito uno dei miei”- La denuncia di Mourinho in conferenza

Il Napoli di Luciano Spalletti sconfigge la Roma di Mourinho per 0-1 allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri si sono imposti con personalità, voglia e grinta su un campo ostile. Il match è stato deciso dalla rete di Victor Osimhen al trentesimo minuto della seconda frazione di gioco.

Durante il post-partita è intervenuto in conferenze stampa l’allenatore dei giallorossi José Mourinho, di seguito le sue dichiarazioni:

Abraham sta facendo meno di quanto lei si potesse aspettare?

“È la vita dei giocatori. Succede spesso che i giocatori in determinati momenti della carriera o della stagione abbiano questo tipo di situazione. Possiamo trovare altri giocatori bravi in Serie A e all’estero che hanno momenti in cui non sembrano bravi quanto sono in realtà. Penso che Tammy stia attraversando questo tipo di momento, per me è semplice”.

Zalewski avrebbe giocato questa partita?

“Sì, avrebbe giocato da quinto di destra. Karsdorp non è in condizione di giocare 90 minuti. Per dare un’idea del suo sforzo, all’intervallo non si è potuto sedere, se lo avesse fatto il ginocchio si sarebbe bloccato subito. È rimasto dieci minuti in piedi”.

Sulla differenza tra primo e secondo tempo.

“Stanchezza in due giocatori fondamentali per la pressione. Se il quinto salta e il difensore centrale scivola, la pressione è alta. Se il quinto è stanco e resta nella linea dei cinque, la squadra si abbassa. Per la stanchezza di Rick che non ne poteva più, quella di Leo dall’altro lato, i cartellini gialli che si accumulavano, una delle poche situazioni di pericolo Cristante ha paura anche a contestare il pallone, perché aveva un cartellino giallo. Cerco di aiutare i miei giocatori a capire il profilo dell’arbitro. Ho detto loro che l’arbitro è emozionalmente molto equilibrato, che dà un giallo, due, in situazioni di step-on-foot o di falli di mano, che potevamo giocare con una certa fisicità. Ho sbagliato io. Un po’ di stanchezza dei giocatori di fascia, un po’ le ammonizioni e la squadra ha perso forza. Abbiamo abbassato la linea, pressato meno alto, gli attaccanti erano più bassi e secondo me questo ha fatto la differenza tra primo e secondo tempo. Con questa differenza i miei non meritavano”.

Nel finale è stato espulso Karsdorp?

“Penso sia stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei”.

Giuseppe Esposito