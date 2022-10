Il nuovo Ministro tifa Napoli: sarà accanto a De Laurentiis all’Olimpico

Non riguarda strettamente il calcio, anche se in realtà riguarda tutta l’Italia, ma da ormai qualche ora è in carica il nuovo governo Meloni.

Tra i vari ministri scelti dalla nuova Presidente del Consiglio figura il nome di Gennaro Sangiuliano come Ministro della Cultura.

Sangiuliano è stato direttore del TG2, oltre ad essere stato un giornalista di Libero ed aver avuto un passato in politica.

Nel corso di numerose interviste l’attuale Ministro della Cultura aveva ribadito a più riprese il suo tifo per il Napoli.

Non c’era occasione migliore dunque del match di stasera per festeggiare questa nuova carica e questa nuova responsabilità che avrà da qui ai prossimi anni.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Ministro siederà stasera allo Stadio Olimpico di Roma al fianco del patron degli azzurri Aurelio De Laurentis in Tribuna D’Onore.

Aurelio De Laurentiis che aveva anche fatto gli auguri di buon insediamento al nuovo Ministro della Cultura al momento della sua nomina attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale: