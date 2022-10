Piace al Napoli ma il Milan accelera per il bomber: le ultime

Ci si affaccia verso la pausa per i Mondiali in Qatar e i club di Serie A sono già al lavoro in vista della finestra di mercato invernale. Tanti top player accostati alle big del Campionato Italiano, ma tra questi ci sono alcune squadre come Napoli e Milan che hanno messo gli occhi su giovani di prospettiva.

Il Napoli nutre un forte interesse già da tempo per Armando Broja, attaccante albanese di 21 anni che appartiene al Chelsea, per il quale già il Milan ha cominciato a tastare il terreno. La scorsa stagione Broja è andato in prestito al Southampton dove, in 38 partite, ha messo a segno 9 reti e 1 assist.

Forza fisica e fiuto del goal: chi è il centravanti che piace al Napoli

Armando Broja (Getty Images)

Descritto da molti come un centravanti di movimento dotato di una buona forza fisica e di un ottimo senso del gol, l’attaccante albanese risulta molto abile nell’attaccare la profondità. Broja è nato da genitori albanesi in Inghilterra e, visto il doppio passaporto, potrebbe scegliere di giocare per la nazionale inglese, ma ha già espresso la volontà di rappresentare l’Albania con la quale ha già segnato 4 goal in 16 partite.