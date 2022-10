ATP Napoli, problemi anche in tv: finale trasmessa da una telecamera particolare

Pienone come mai prima d’ora all’Arena Diaz della Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare per la finale dell’ATP sul lungomare Caracciolo. È un derby tutto azzurro che sancirà il vincitore del torneo: Berrettini contro Musetti, tra chi cerca l’ottavo titolo in carriera e chi il secondo centro in stagione dopo l’ATP 500 ad Amburgo.

Ancora problemi all’ATP di Napoli

ATP Napoli

Ci sono tutti i buoni propositi per un incontro ai massimi livelli, se non fosse per il fatto che il segnale delle telecamere internazionali si sia interrotto, costringendo i tifosi dal resto d’Italia e del Mondo a guardare la partita da una telecamera secondaria (vedi foto). Già nei giorni scorsi la competizione è stata oggetto di varie gaffe come la mancanza d’acqua nell’hotel di tennisti e arbitri.

Figuraccia ATP Napoli: bufera sui social e diretta ripristinata

I tanti appassionati di tennis che stanno seguendo la finale da tutta la Nazione non hanno potuto evitare commenti sui social dal tono polemico e furioso. Eccone uno, tra i molti.

“Credevamo di averle viste tutte, ma un Musetti-Berrettini atteso da tutt’Italia e da molti anche all’estero in cui le telecamere del segnale internazionale non sembrano funzionare è il perfetto coronamento di una settimana in cui a Napoli si è superato l’imbarazzante a profusione” – scrive Diablo Roma.

Dopo i diversi malumori manifestati sui social, in ogni caso, all’incirca alle 16 la diretta TV è stata correttamente ripristinata. Nella speranza ora che, da qui alla fine, non vi siano ulteriori problemi per quello che resta un evento fin troppo importante per lo sport a Napoli.