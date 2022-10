Roma, Mourinho insegue un record: vuole battere il Napoli

La partita di domani all’Olimpico potrebbe avere un significato speciale per José Mourinho. Il tecnico portoghese è alla ricerca di un record che potrebbe ottenere battendo gli azzurri davanti al suo pubblico.

Roma Napoli Mourinho Spalletti (Getty Images)

Mourinho abitava a Londra l’ultima volta che è riuscito a vincere 4 partite di fila. Il Tottenham veleggiava alla guida della Premier League e lo Special One aveva riacceso l’entusiasmo nell’ambiente Spurs. Quell’anno fu dominato dal Manchester City di Guardiola e Mourinho venne esonerato prima di fine stagione.

Roma, Mourinho alla ricerca della quarta vittoria: Napoli nel mirino

La Roma è una delle squadre più in forma del campionato. I giallorossi hanno vinto le ultime tre partite (contro Inter, Lecce e Sampdoria) e vincendo contro il Napoli, Mourinho centrerebbe il traguardo delle 4 vittorie di fila. Sarebbe la prima volta per il portoghese da quando siete sulla panchina della Roma. L’anno scorso Mourinho ebbe due occasioni per raggiungere questo obbiettivo ma venne fermato da Hellas Verona (nel primo caso) e proprio dal Napoli.