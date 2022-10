Napoli, lavori allo stadio? L’idea di De Laurentiis per Euro 2032

Non sono neppure iniziati i mondiali in Qatar che già si parla delle successive competizioni Uefa. La società calcistica ha infatti fissato la data del 16 novembre per la scadenza della “manifestazione d’interesse” espressa nei confronti dei paesi membri dei Campionati Europei di calcio.

EURO2032 in Italia: Napoli coinvolta, la decisione

Gli assetti operativi, infrastrutturali ed economici sono stati definiti pochi giorni fa, con la scadenza fissata per lo scorso 17 ottobre 2022. Data in cui è stato inviato il dossier preliminare che diventerà dossier finale entro il 13 marzo 2023 riguardo aspetti legali e burocratici. Il vero ultimatum per l’assegnazione degli Europei avverrà, tuttavia, a settembre 2023.

Stadio Maradona nel progetto EURO2032: lavori possibili

La Federcalcio e il neo Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è al lavoro per inserire gli stadi italiani al centro del progetto da presentare alla Uefa, e tra le città designate ad ospitare la competizione c’è anche il Napoli. Questi gli stadi: Napoli, Roma, Torino Allianz, Bologna, Cagliari, Bari, Genova, Palermo, Firenze, Milano. Quando la patata bollente passerà alla Uefa, la scelta sarà tra gli stadi di Italia e Turchia.

Viste le intenzioni della FIGC di candidare l’Italia agli Europei del 2032, è chiaramente necessario un ammodernamento degli impianti sportivi in Italia. Progetto al quale, come ha dichiarato Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, la SSC Napoli starebbe già lavorando per ottenere una concessione pluridecennale e trasformare il Maradona in un impianto prettamente calcistico.