Home » News Calcio Napoli » Atalanta-Napoli, biglietti in vendita da martedì: restrizioni per il Settore Ospiti

Il Napoli prepara la sfida che attende i ragazzi di Spalletti domenica sera alla Capitale, ma alcuni tifosi già programmano la prossima trasferta contro l’Atalanta per sostenere i loro pupilli azzurri.

Sabato 5 novembre, alle ore 18:00, il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà Atalanta-Napoli per il 13esimo turno di Serie A. Una gara importantissima per il Napoli che si ritrova tallonato dalla Dea di Gasperini al secondo posto – finora – con zero sconfitte.

Luciano Spalletti (by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Atalanta-Napoli, quanto costano i biglietti?

I biglietti per il match saranno disponibili dalle ore 10:00 del 25 ottobre alle ore 18:00 del 5 novembre, ma sul sito ufficiale dell’Atalanta si specificano alcune limitazioni per il Settore Ospiti: “I residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente biglietti per il Settore Distinti ospiti – rendono noto. I biglietti del Settore Distinti ospiti saranno riservati ai possessori di fidelity card SSC Napoli.”

Non sono ancora noti i prezzi dei biglietti del Settore Ospiti per Atalanta–Napoli. Facile intuire che i prezzi si conosceranno dopo il weekend di Serie A.