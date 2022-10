Roma-Napoli, ballottaggio aperto tra Osimhen e Raspadori: le ultime

Il ballottaggio tra Victor Osimhen e Giacomo Raspadori per una maglia da titolare in vista del big match contro la Roma di Mourinho all’Olimpico è un dubbio che accompagnerà mister Luciano Spalletti fino a domenica.

Luciano Spalletti (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

La squadra di Spalletti non ha sentito troppo la mancanza del suo numero 9, certamente grazie alle eccellenti prestazioni di Jack Raspadori, che con le sue giocate, il feeling con i compagni e soprattutto i suoi gol, ha fatto impazzire non solo i suoi tifosi, ma anche le difese avversarie che non sono state in grado di arginare l’attacco degli azzurri.

Giacomo Raspadori (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Il ritorno di Osimhen è però un’ottima notizia per il Napoli e per il suo tecnico, a cui farà sicuramente comodo un attaccante in più di quella portata. Il nigeriano è tornato siglando una rete contro l’Ajax e, soprattutto, il gol vittoria che ha portato alla squadra tre punti importantissimi contro il Bologna di Thiago Motta, in una partita che stava diventando molto ostica.

Victor Osimhen (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Roma Napoli: chi giocherà tra Osimhen e Rspadori?

Mister Spalletti ha dunque un bel nodo da sciogliere: sarà di nuovo Osimhen la punta titolare della squadra o in un importante big match come quello dell’Olimpico non si può togliere un Jack Raspadori così in forma, che di queste partite ultimamente ne ha sbagliate poche?

Il ballottaggio è ancora aperto, ma attualmente il nigeriano sembra essere leggermente in vantaggio per partire dal primo minuto. In ogni caso, Spalletti ha diverse armi da poter utilizzare a gara in corso: non bisogna dimenticare il Cholito Simeone, che ha risposto sempre presente quando è stato chiamato in causa.

Filippo Maria Aiello