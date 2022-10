La partita di domenica tra Roma e Napoli è la sfida tra due squadre in forma, tra due ambienti che stanno ritrovando l’entusiasmo, tra due allenatori molto esperti e anche tra tante individualità talentuose. Una di queste è sicuramente Nicolò Zaniolo.

Zaniolo Roma Napoli (Getty Images)

Zaniolo in affanno: non segna da Roma-Napoli del 2019

Nicolò Zaniolo non ha avuto una carriera facile per via dei problemi fisici e personali. Il numero 22 dei giallorossi ha faticato a trovare continuità, tant’è che il suo ultimo gol all’Olimpico, in Serie A è arrivato il 2 novembre 2019, proprio durante un Roma-Napoli.

In quell’occasione il trequartista italiano fece partire un sinistro imprendibile per Alex Meret portando in vantaggio i suoi. La partita finì 2-1 per la Roma che potè lanciarsi da sola al terzo posto. Da quel momento la porta dell’Olimpico è sembrata stregata per Zaniolo che ha lavorato duro per trovare la condizione di un tempo nonostante le difficoltà.

Gli uomini di Spalletti dovranno prestare particolare attenzione al fantasista di Massa Carrara che avrà un motivo in più per ritrovare la reta davanti al suo pubblico.