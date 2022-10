Osimhen o Raspadori? Spalletti ha scelto l’attaccante per Roma-Napoli

Domenica alle ore 20:45 ci sarà il big match tra Roma e Napoli allo stadio Olimpico, sfida che inizierà a dare qualche indicazione in più sul ruolo di queste due squadre in questo campionato di Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ritrovato il numero nove Victor Osimhen, che ha già timbrato il cartellino due volte dal rientro in campo.

Per il tecnico toscano riavere a disposizione il nigeriano per partite come questa è fondamentale, anche se i “sostituti” o come li chiama l’allenatore “i titolari del secondo tempo” non hanno di certo sfigurato in questo periodo, anzi.

Osimhen o Raspadori contro la Roma? La scelta di Spalletti

La scelta dell’attaccante per la sfida contro la Roma di Mourinho però è già stata fatta, come evidenziato anche dall’edizione odierna de Il Mattino:

Spalletti scelta attaccante Roma (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Per la Roma i giochi sono fatti: Osimhen e poi Raspadori”.

Da non dimenticare poi ovviamente il tarantolato Simeone, alla disperata ricerca di una convocazione in extremis con l’Argentina per il Mondiale. Mettersi in mostra contro la Roma sarebbe fondamentale per lui e certamente farà di tutto per essere preso in considerazione da Spalletti, almeno a partita in corso.

Michele D’Errico