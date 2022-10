Roma-Napoli, scelto l’arbitro del match: la designazione completa

Poche ore fa il designatore Gianluca Rocchi ha rivelato la lista dei fischietti che saranno impegnati questo weekend.

Il direttore di gara della partita di domenica all’Olimpico sarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. L’arbitro toscano ha diretto i giallorossi più di qualsiasi altra squadra in Serie A. Va detto anche che la scelta è stata di fatto obbligata per Rocchi. Infatti questo weekend è ricco di partite di livello come Fiorentina-Inter, Atalanta-Lazio e appunto Roma Napoli.

Roma-Napoli a Irrati: scelta per esclusione

Si potrebbe quasi dire che il nome di Irrati sia arrivato per esclusione. Doveri e Mariani non possono dirigerla per ragioni di provenienza (il primo è nato nella capitale, Mariani è di Aprilia). Per quanto riguarda Di Bello, il fischietto brindisino sta vivendo un momento prestazionalmente difficile e probabilmente non sarebbe stata una scelta consona. Fabbri è impegnato a Torino per il match tra Juve ed Empoli. Chiffi è di turno a Salerno e Pairetto al momento non sembra essere adatto al big match. Guida e Maresca sono campani e l’unica altra opzione realistica è rappresentata da Massa a cui è stato preferito Irrati.

Serie A: le designazioni complete della giornata 11

SALERNITANA – SPEZIA

CHIFFI

MILAN – MONZA

MARINELLI

FIORENTINA – INTER

VALERI

UDINESE – TORINO

MARCHETTI

BOLOGNA – LECCE

SOZZA

ATALANTA – LAZIO

ABISSO

ROMA – NAPOLI

IRRATI

CREMONESE – SAMPDORIA

MARESCA

SASSUOLO – H. VERONA

SANTORO