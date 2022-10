Coppa Italia: Napoli agli ottavi con una squadra di Serie A

La partita appena terminata a Cremona tra Cremonese e Modena ha rivelato l’avversario che il Napoli affronterà agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il match dello Zini di Cremona è stato rocambolesco. Il Modena è rimasto in dieci dal ventiduesimo minuto con l’espulsione di Magnino. La Cremonese non è riuscita a capitalizzare la superiorità numerica fino al minuto settantasette quando Okereke ha portato in vantaggio i suoi. All’ottantaquattresimo i lombardi raddoppiano grazie al gol di Felix Afena-Gyana.

Napoli agli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese: il racconto del match

La situazione sembrava disperata per i canarini che però non hanno mollato e grazie al rigore di Diaw hanno accorciato le distanze all’ottantanovesimo. Ciò che è accaduto al novantesimo ha del clamoroso: Hendry della Cremonese perde palla in una zona pericolosa ed il solito Diaw fa doppietta e pareggia.

La partita è poi andata ai supplementari dove al minuto centoundici la Cremonese è riuscita a ritornare in vantaggio grazie al gol di Sernicola. Il Modena ha provato a tornare in partita per i minuti restanti ma devono arrendersi alla formazione lombarda che ha anche trovato il quarto gol, sempre con Sernicola, al minuto centoventi.

Cremonese Modena Coppa Italia

Ottavi di finale Coppa Italia: quando si gioca Napoli-Cremonese

Il Napoli dunque affronterà la Cremonese l’11 o il 18 gennaio (a seconda della decisione della FIGC) l’ultima sfida tra le due compaggini è avvenuta il 9 ottobre scorso e si è conclusa 4-1 per gli azzurri. Prima di arrivare agli ottavi la Cremonese ha affrontato, oltre al Modena, la Ternana vincendo 3-2.