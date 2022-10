Colpo “alla Kvara”, anche la Juve ci prova: obiettivo dalla Georgia

L’esterno talentuoso del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha sicuramente offerto prestazioni strepitose fin qui, che hanno accesso i riflettori su una nazione che fino a ieri non attirava tanto interesse – calcisticamente parlando – e, naturalmente, parliamo della Georgia.

Un altro talento dalla Georgia, Paese che ha sfornato il talento strepitoso di Kvara, è il portiere classe 2000 del Valencia allenato da Rino Gattuso, Giorgi Mamardashvili.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a mettere gli occhi su questo talento tra le altre squadre c’è proprio la Juventus, che sta pensando alla futura sostituzione del portiere polacco Wojciech Szczęsny.

Juventus su Mamardashvili, il colpo “alla Kvara”

Nei giorni scorsi, a confermare l’interesse da parte della società bianconera, durante la partita Siviglia-Valencia allo stadio Sanchez Pijuan, c’era uno stretto collaboratore di Cherubini che ha seguito dal vivo la prova del portiere georgiano. I bianconeri cercano in ogni caso un nuovo portiere e, come riferito dalla rosea, tra le soluzioni per la porta dell’Allianz Stadium, c’è appunto il compagno di squadra in Nazionale, con la Georgia, Giorgi Mamardashvili.

Juventus, chi è Mamardashvili: i bianconeri studiano anche un’alternativa

Giorgi Mamardashvili sta convincendo e non poco in Spagna, tanto da attirare su di sé le attenzioni dei top club europei, tra cui la Juventus. E la Georgia pare possa garantire talenti – vedi Kvaratskhelia -, tant’è che la Juve sarebbe pronta a mettere le mani sul portiere classe 2000, nato proprio nello stesso posto del talento partenopeo. Proveniente da Tiflis, potrebbe raggiungere Kvara in Serie A. E, oltre al georgiano, sui taccuini della dirigenza della Juventus per il post-Szczęsny, c’è anche il nome di Marco Carnesecchi, portiere di proprietà dell’Atalanta ma oggi in prestito alla Cremonese.