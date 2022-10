Verso Roma-Napoli, un azzurro preoccupa Mourinho: il piano dell’allenatore

Mancano ormai pochi giorni al main event della prossima domenica, la sfida fra Roma e Napoli. Match attesissimo e che, con ogni probabilità, starà a rappresentare un ulteriore banco di prova per gli azzurri. Gli uomini di Spalletti dovranno dimostrare di esser definitivamente pronti per giocarsi la vetta, con i giallorossi che non resteranno di certo a guardare.

L’idea di Mourinho contro il Napoli

D’altro canto, le doti da stratega di Mourinho sono ben note a tutti e, secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport, il portoghese è particolarmente spaventato da un calciatore azzurro. La Roma si appresta infatti a scendere in campo, domenica sul prato dell’Olimpico, con un 3-5-2 molto fisico: Matic davanti la difesa, Pellegrini e Cristante come mezze ali, con Zaniolo ed Abraham coppia d’attacco. Proprio questi due saranno chiamati agli straordinari in fase difensiva dove, con l’aiuto di uno fra Pellegrini e Cristante, attueranno un pressing a 3 sul principale pericolo per Mourinho: Stanislav Lobotka.

GETTY: Foto – Stanislav Lobotka

Come si ferma Lobotka?

Spaventano e non poco, dunque, le attuali prestazioni del calciatore slovacco, perno del centrocampo azzurro. Mourinho sa che, salvo casi eccezionali, le manovre del Napoli partono dal 68 e farà tutto per limitarne lo spazio di gioco. Ecco dunque un ulteriore motivo per non perdere Roma-Napoli, dove sapremo se la strategia di Mourinho avrà effetto oppure se Spalletti riuscirà ad aggirare il tutto.

Mario Reccia