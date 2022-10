Non si può parlare del Napoli, ad oggi, senza nominare Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, alla sua quarta stagione in azzurro, è ormai diventato il fulcro del gioco partenopeo nonché un idolo per l’intera tifoseria. Fra chi lo paragona ad Iniesta e chi rimane ogni giorno ammaliato dalle sue giocate, un nuovo accordo fra la società azzurra ed il 68 partenopeo sembra ormai aver preso forma.

GETTY: Foto – Stanislav Lobotka

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport infatti, il management del calciatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno raggiunto l’intesa vincente la scorsa settimana. L’attuale contratto di Lobotka, già duraturo fino al 2024, sta per essere prolungato fino al 2027, con un ingaggio che rasenta i 3 milioni di euro. E non è tutto. Lo slovacco incasserà circa circa 2 milioni al momento della firma, il giusto premio per aver letteralmente preso le redini del centrocampo azzurro.

Finalmente redenzione per un calciatore che, contro i pregiudizi delle prime stagioni, è a tutti gli effetti diventato il protagonista del gioco Napoli targato Luciano Spalletti.

Mario Reccia