“Non temo Kvaratskhelia, so di poterlo fermare”: il difensore di Serie A senza paura

Il fenomeno Kvaratskhelia continua a prender forma in tutta Italia. Napoli si è da subito innamorata del gioiellino georgiano, già a segno 7 volte nelle prime 14 partite stagionali ed autore anche di 8 assist per i compagni. Numeri da record per un classe 2001, fino a poco tempo fa sconosciuto, alla sua prima stagione in Serie A.

Le sue giocate e il suo ruolo naturale hanno dato inoltre inizio ad un dibattito ben presto spopolato: meglio Kvara o Rafael Leão? Mentre l’Italia si divide in questa scelta, c’è chi invece, giocando nel nostro campionato, non teme nessuno dei due.

Kvicha Kvaratskhelia (FOTO – Getty Images)

Fabiano Parisi su Kvara e Leao: “Non li temo”

I terzini di Serie A hanno molto da fare per fermare i due gioielli di Milan e Napoli, ma c’è chi fa lo spavaldo e non si fa intimorire. Rivelazione della scorsa stagione e spesso cercato dal Napoli, il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com, e ha cosi sfidato Kvara e Leao.

“Ho giocato sia da mezz’ala che da terzino e, sebbene nasca con caratteristiche offensive, arretrare ha migliorato la mia fase difensiva. Proprio per questo, non temo né Kvaratskhelia né Leão. So di poter fermare questi grandi campioni“.

Fabiano Parisi (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Quando si affronteranno Parisi e Kvaratskhelia?

Finora Parisi ha tenuto fede alle sue parole solo in parte. Nella sfida fra il suo Empoli ed il Milan di Leão, terminata 1-3 per i rossoneri, il terzino italiano ha limitato non poco il fuoriclasse portoghese, che ha però trovato la via del gol nel finale, dopo una galoppata delle sue. Parisi avrà l’occasione di rifarsi il prossimo 8 novembre, quando l’Empoli sarà ospite al Maradona. Staremo a vedere chi, fra il terzino e Kvara ne uscirà da vincitore dello scontro.

Mario Reccia