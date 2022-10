Home » News Calcio Napoli » Tegola per la Lazio, c’è lesione per Immobile: tempi di recupero lunghissimi

Capitano e bomber biancoceleste, Ciro Immobile rappresenta il vero e proprio punto di forza della formazione allenata da Maurizio Sarri. Anche quest’anno, l’attaccante di Torre Annunziata, ha iniziato bene il suo campionato, siglando 6 reti in 10 partite (ai quali si aggiunge una rete in 4 partite di Europa League).

Questo score però, rischia di rimanere congelato a lungo viste le ultime notizie giunte da Formello. L’infortunio rimediato da Immobile domenica nella sfida contro l’Udinese si è infatti rivelato più grave del previsto.

GETTY: Foto – Ciro Immobile

Infortunio Immobile: i tempi di recupero

Stando a quanto comunicato dalla Lazio, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche, seppur serviranno ulteriori esami per stabilire l’entità certa dei tempi di recupero. Il centravanti, quasi sicuramente, non tornerà prima del 2023, saltando dunque le ultime partite di campionato prima della sosta (derby con la Roma compreso). Gli esami serviranno per stabilire le date del rientro di Immobile, che potrà avvenire già a gennaio così come potrebbe slittare ulteriormente.

Formazione Lazio: chi al posto di Immobile?

La preoccupazione principale per Maurizio Sarri e per i tifosi laziali, risiede nella non presenza di un vice-Immobile nell’attuale rosa della Lazio. L’unico acquisto offensivo della compagine biancoceleste è stato infatti Cancellieri dal Verona, quest’ultimo però nasce come esterno.

Il tecnico ex Napoli non è però nuovo a questo tipo di sfide. I tifosi azzurri ricordano con piacere l’intuizione di schierare Dries Mertens come “falso nueve” per sopperire alla mancanza di Milik, che ha poi favorito la definitiva esplosione del centravanti belga. Maurizio Sarri avrà dunque del lavoro da fare, e chissà che non possa avere una nuova e geniale intuizione.

GETTY: Foto – Maurizio Sarri e Dries Mertens

Mario Reccia