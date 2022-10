Svelata la classifica dei top 50 allenatori: c’è anche Spalletti! La posizione del tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ama Napoli e la città partenopea ha imparato ad amare il proprio allenatore. Arrivato fra lo scetticismo generale, il tecnico toscano ha sfiorato l’impresa lo scorso anno, portando gli azzurri ad un passo dal trionfo in campionato. Seppur in estate, qualche mugugno in tifoseria è tornato a farsi sentire, ad oggi Spalletti è ben comodo sulla panchina del suo Napoli, fido condottiero di una spedizione azzurra da capogiro.

Il primo posto in Serie A, la cavalcata verso gli ottavi di Champions (raggiunti con due turni d’anticipo) e l’aver saputo inserire al meglio i nuovi acquisti all’interno del suo gioco, sono solo alcuni dei motivi che hanno reso Spalletti un idolo per Napoli ed un esempio per i suoi colleghi.

GETTY: Foto – Luciano Spalletti

La Top 50 dei migliori allenatori al mondo: c’è Spalletti!

Dati troppo “rumorosi”, questi, per passare inosservati, non solo in Italia, bensì anche in territorio europeo. Fresca di pubblicazione è infatti la Top 50 Migliori Allenatori d’Europa, stilata da FuorFourTwo, in cui appare anche il condottiero azzurro.

In tale classifica, padroneggiata ovviamente da Pep Guardiola, Luciano Spalletti figura in 27esima posizione, quasi all’esatta metà della lista. Dietro di lui, i connazionali Sarri ed Inzaghi nonché Josè Mourinho e Luis Enrique. Graduatoria ovviamente figlia delle prestazioni dell’attuale stagione (dunque non dell’intera carriera), rappresenta un’ulteriore soddisfazione per l’allenatore del Napoli.

Luciano Spalletti è un uomo che sa il fatto suo e che, nelle varie conferenze, non esprime sicurezza puramente per caso. Conosce bene il suo Napoli ed è fiducioso sul suo operato. E chissà che l’apparire in questa speciale classifica possa non essere l’unica soddisfazione stagionale del condottiero azzurro.

Mario Reccia