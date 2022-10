Home » News Calcio Napoli » Roma-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti: prezzi e dettagli

Si svolgerà domenica alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma la gara fra Roma e Napoli, valida per l’11esima giornata di Serie A. La gara è molto attesa in quanto possibile ulteriore esame di maturità per la squadra azzurra, che ha tutta l’intenzione di volersi confermare in vetta alla classifica vincendo all’Olimpico anche la Roma, dopo esserci già riuscita in stagione contro l’altra squadra capitolina, la Lazio.

La partita, da sempre al centro di mille attenzioni per l’ordine pubblico, vedrà la partecipazione di entrambe le tifoserie allo Stadio ma anche stavolta come in precedenti occasioni, è fatto divieto di acquisto per i Residenti in Campania.

Tifosi Napoli in trasferta

Questo il comunicato pubblicato dalla società azzurra in merito alle modalità d’acquisto dei tagliandi:

“La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Come da restrizione Prefettizia, vige il divieto di acquisto per Residenti in Campania, compresi i fidelizzati

Come da disposizioni del GOS, vige la vendita esclusiva su canale web vivaticket.com con l’obbligo di inserimento Fidelity Card

Intero settore Ospiti: € 50,00 (non cedibile)

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio“.