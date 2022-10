Chi è più forte tra Kvara è Roberto Baggio? Il paragone di De Maggio fa discutere

Khvicha Kvaratskhelia è il calciatore del momento. L’attaccante georgiano acquistato dal Napoli, in appena due mesi di stagione, è riuscito nell’impresa di conquistare chiunque. Gol, assist, giocate, rigori procurati: che sia campionato di Serie A o Champions League non fa differenza, Kvara sta collezionando consensi a suon di prestazioni, tant’è che i paragoni si sprecano.

Napoli, chi ricorda Kvarastkhelia?

Infatti uno dei temi che più sta appassionando gli addetti ai lavori è decidere a chi assomiglia calcisticamente Kvaratskhelia. E i paragoni sono stati tanti: da Gigi Meroni a Gianluigi Lentini, passando a campioni più affermati come George Best, Kakà o più contemporanei come Rafael Leao del Milan o Federico Chiesa della Juventus.

FOTO: Getty – Roberto Baggio

De Maggio, il paragone tra Kvaratskhelia e Roberto Baggio

L’ultimo paragone in tal senso è quello fatto dal giornalista Valter De Maggio nel corso del programma “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Il paragone con Maradona è esagerato, ma voglio dirmi la mia. Forse esagero: Kvaratshelia è più forte di Roberto Baggio. Sono convinto che sia anche migliore del Divin Codino. Al posto di Kvaradona, iniziate a chiamarlo il Divin Kvara“.