Pistocchi avverte: “Spalletti ora avrà uno scoglio da superare”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto telefonicamente Maurizio Pistocchi. L’ex opinionista Mediaset ha esposto la propria opinione sull’attuale momento degli azzurri, sull’ottima gestione del gruppo da parte di Luciano Spalletti nonché sulla crescita di determinati giocatori.

Di seguito quanto riportato:

In primis, su Di Lorenzo: “Un terzino completo, sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Merita dunque la fascia da capitano nonchè la nomination di miglior terzino della passata stagione al Gran Galà del Calcio“.

Foto: Getty Images- Alex Meret

Pistocchi: “Da valutare la condizione psicologica di Meret”

Poi, sull’imminente Roma-Napoli: “Le squadre di Mourinho concedono sempre poco agli avversari, mi aspetto quindi una Roma poco aggressiva. I giallorossi cercheranno di sfruttare le difficoltà del Napoli soprattutto a centrocampo, dove peserà e non poco l’assenza di Anguissa“.

Sul dualismo Kvara-Leao: “Paragone difficile. Leao ha più esperienza ma Kvaratskhelia è in un momento di forma straordinario. Il georgiano mi ha sorpreso e non è detto che le sue prestazioni subiscano un calo nell’immediato. Non esagero mai con i paragoni, eppure Kvara mi ricorda tantissimo George Best“.

Infine, su Meret e Spalletti: “La gestione di questo Napoli da parte di Spalletti è esemplare. L’allenatore ora avrà un ulteriore scoglio da superare e cioè la condizione psicologica di Alex Meret. Non ha sbagliato solo sul gol, ma anche un’uscita nel finale che poteva costare carissimo. Sono però sicuro che non avrà alcun tipo di problema vista la sua innata abilità di lavorare sia sul fisico sia sulla testa dei giocatori“.

Mario Reccia