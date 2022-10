L’Inter cerca in casa Napoli? Il consiglio di Moratti: “Chiederei lui a De Laurentiis”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Moratti. L’ex presidente dell‘Inter, nonché uno dei patron più vincenti del calcio italiano, non si è tirato indietro dall’elogiare il nuovo Napoli.

Moratti in particolare ha svelato la sua ammirazione per Kvicha Kvaratskhelia, lasciandosi andare a qualche battuta sull’amico e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

GETTY: Foto – Kvicha Kvaratskhelia

Ancora parole al miele, dunque, per il 77 azzurro, acquisto oramai lodato e invidiato da tutti i club concorrenti. Napoli può sorridere e coccolare il suo gioiello georgiano.

Di seguito quanto riportato:

“Chiamerei Aurelio in questo momento per comprare il georgiano, ma so che mi direbbe un secco no. Kvara è un vero talento, in campo sa fare di tutto”.

Infine, l’ex patron dei nerazzurri ha espresso il suo parere su un paragone delicato: “Non so se Kvaratskhelia assomigli a Mazzola. Sandro è unico ed inimitabile, riusciva a calciare bene anche non avendo spazi. Inoltre hanno stili diversi, anche se Kvara ha una gran forza di volontà dalla sua parte“.

Mario Reccia